バイデン前米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米NBCテレビは11日、バイデン前大統領（82）が前立腺がんの放射線治療を受けていると報じた。治療は5週間の予定だという。バイデン氏の報道官の話としている。バイデン氏の事務所は5月、同氏が前立腺がんと診断され、骨に転移していると発表していた。バイデン氏は昨年11月の大統領選で再選を目指したが、高齢不安の拡大で撤退した。バイデン氏は、皮膚がんを切除す