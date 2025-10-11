【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は１０日、メリーランド州の軍医療施設で健康診断を受けた。７９歳のトランプ氏は就任後に慢性静脈不全と診断され、健康への懸念がくすぶっていたが、ホワイトハウスの発表によると、主治医は書簡に「良好な健康を維持している」と記した。慢性静脈不全は、静脈内の弁が損傷し、血液が心臓に流れにくくなる病気。トランプ氏の足首にはむくみが確認されていたほか、手の甲にあざも