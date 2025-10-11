SNSの総フォロワー数は160万人超のインフルエンサーひかりんちょ（22）が11日、SNSを更新し「このたび、私ひかりんちょは結婚しましたっー！！日頃から応援してくださる皆さまに、このような形でご報告できることを大変嬉しく思っております」と結婚したことを発表した。ひかりんちょは、ウエディング姿のツーショットを投稿。お相手については「お相手は学生時代からの友人で、実は私が小学生の頃に好意を抱いていた相手でもあ