¥³¥ó¥È·Ý¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤¬11Æü¡¢TBS¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡×Æâ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬½éÍ¥¾¡¤·¡¢¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ²Á°Æ©¡Ê35¡Ë¡¢ÅÆ¡Ê37¡Ë¤Ë¤è¤ëÌ¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¤ÎÆóÅáÎ®¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢·ëÀ®17Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÌµ´§¤òÊÖ¾å¤·¤¿¡£Âç²ñ¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÆ²Á°¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥ê¥¹¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¡£ÅÆ¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºÝ¤ËÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡Öµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤