“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が11日(18:30〜21:56)、TBSで生放送され、お笑いコンビ・ロングコートダディ(堂前透、兎)が優勝。2年連続4回目の決勝で栄冠を手にした。ロングコートダディ(堂前透、兎)史上最多エントリー数3449組がエントリーした今年の『キングオブコント』。今回も『お笑いの日』のフィナーレとして開催された。ファーストステージは、ロングコートダディ、や団、ファイヤーサ