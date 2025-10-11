アイドルグループ「ＳＫＥ４８」が１１日、名古屋市内のＮｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館フォレストホールで１７周年記念コンサートを開催。熊崎晴香（２８）、佐藤佳穂（２８）、相川暖花（２１）、杉本りいな（１７）、長谷川雅（１４）ら４８人のメンバーのパフォーマンスに満員の会場は熱狂渦に巻き込まれた。この日から２日間行われる周年記念コンサートの初日では、チーム対抗歌合戦を開催。各チームが５曲ずつ披露