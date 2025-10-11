中国東方航空は10月11日、ワイドボディー機による国内線の「空中快線」のすべてで、Wi-Fiサービスの無料提供の対象をエコノミークラスの全座席にまで拡大しました。乗客の空中でのインターネット利用の無料化の要望と快適な接続のニーズに応える取り組みです。全座席に拡大されたWi-Fiサービスは、ビジネスやレジャーなど多くの場面についての乗客のインターネット接続ニーズを全面的に満たします。同社の中国国内便で、ワイドボデ