秋の北信越高校野球大会の1回戦が11日に行われ、新潟1位の日本文理は福井商(福井3位)に3－2で勝利。新潟2位の中越は打線が爆発し、若狭(福井2位)に11－3で8回コールド勝ちを収めた。そして、新潟3位の帝京長岡は上田西(長野1位)に5－2で逃げ切り、準々決勝進出を決めた。新潟県勢3校が初戦を突破するのは、日本文理がセンバツ出場を決めた12年ぶりとなる。 ■新潟県勢1回戦の結果 福井商業000000200