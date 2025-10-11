コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）で優勝したロングコートダディが、同局系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に番組またぎで生出演。改めて喜びを語った。番組冒頭にトロフィーを抱え、赤いブレザーを羽織って登場。司会を務める安住紳一郎アナウンサーにコンビ歴１７年目、２年連続４回目の決勝で悲願を達成したことを紹介された。同アナに「終わった