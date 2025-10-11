“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（後6：30）が、11日に放送。トップバッターのロングコートダディが優勝し、賞金1000万円を獲得、史上最多3449組の頂点に立ち、18代目キングに輝いた。優勝後の会見では、笑いを交えながらも本音が飛び出した。【写真】『キングオブコント』歴代優勝者一覧優勝後の反応について、兎が「泣いてないです。感は極まってました」とコメントすると、