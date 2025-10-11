明治大発の新興企業ポル・メド・テック（川崎市）は１１日、遺伝子改変したブタの腎臓を腎不全患者に移植する「異種移植」の治験を、早ければ２０２７年から国内で実施する計画を進めていることを明らかにした。名古屋市で開かれた日本移植学会総会で、同社創業者の長嶋比呂志・明大専任教授が明らかにした。同社は、人間への臓器移植用に米バイオ企業が開発した遺伝子改変ブタをクローン技術で増やし、飼育している。米国で