モーニング娘。’２５の弓桁朱琴（１７）が１１日、グループのインスタグラムに画像を投稿し、東京・昭和女子大学「人見記念講堂」で開催された事務所の大先輩でもある歌手・森高千里（５６）のコンサートを観覧したことを明かした。メンバーの小田さくら（２６）、櫻井梨央（１９）、井上春華（１９）とともに森高を囲む画像を掲載「森高千里さん、そして会場いっぱいのファンの皆さんのパワーとエネルギーが溢れるライブ！愛