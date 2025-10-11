対戦相手も違えば、出場したメンバーも異なるが、9月のアメリカ戦(●0-2)と今月10日のパラグアイ戦(△2-2)で2試合連続の複数失点を喫している日本代表。14日には世界有数の攻撃陣を揃えるブラジル代表をホームに迎えるなか、守備の立て直しが急務となっている。それもブラジルは10日、韓国・ソウルで行われた国際親善試合に5-0で完勝しており、勢いに乗っている状況。パラグアイ戦から一夜明けた11日、報道陣の取材に応じたDF