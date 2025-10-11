パラグアイ戦から一夜、DF鈴木淳之介が課題を見つめながらブラジル戦へ「それぞれ特長があると思いますし全員素晴らしい選手だと思うので、誰が来てもいいように準備したい」と力を込めた。鈴木は国際Aマッチ2試合目となった一戦でフル出場するも2失点。特に2失点目については試合後「ガチャンと寄せられれば良かった。距離感の問題だと思うので、1mのこだわりはもっとやっていかないといけないと思った」と述べ、中盤で相手に