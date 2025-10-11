パラグアイ戦で輝いたMF佐野海舟はブラジル相手にも特長を発揮すべく、「勇気を持ってプレーしないといけない」と力を込めた。佐野は10日のパラグアイ戦でルーズボールへの鋭い反応やインターセプトで何度もボールを拾い続け、簡単には相手のペースにさせない働きを見せていた。前半42分には右サイドハーフウェーライン付近でパスカットすると、ボディフェイントで相手を振り切って前進。縦のスペースにボールを運び、FW小川航