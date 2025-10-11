10月シリーズで初の部分合流に充実した様子を見せていた練習中から一転、取材の話題がベンチで戦況を見つめた前日のパラグアイ戦(△2-2)に移ると、試合を振り返るその表情は晴れなかった。日本代表MF久保建英(ソシエダ)が11日の練習後、報道陣の取材に対応。左足首の負傷の影響で出場なしに終わった10日のパラグアイ戦についての感想を問われ、「失点のパターンがちょっと似ていたのと、得点も最後の1点で負けなかったのはすご