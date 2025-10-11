フランスサッカー連盟(FFF)は11日、レアル・マドリーのFWキリアン・ムバッペがフランス代表から離脱することを発表した。これに伴う追加招集はない。ムバッペは10日にホームで開催された北中米ワールドカップ欧州予選のアゼルバイジャン戦(○3-0)に先発出場。前半アディショナルタイム2分に先制ゴールを挙げたが、右足首の負傷で後半38分に交代となっていた。FFFによると、ムバッペはディディエ・デシャン監督との話し合いを