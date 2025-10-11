コントナンバー１決定戦「キングオブコント２０２５」決勝が１１日に行われ、ロングコートダディが優勝した。恒例の優勝発表時、司会浜田雅功が高らかに「結果発表！！！！！」と声をあげるはずが、「それではいきましょう！結果はっピョ…」と声を出し切れずに裏返り、慌てて口をおさえた。会場は爆笑。うつむく浜田に、発表を待つロングコートダディらが「ギャグですか？」「失敗した？」と詰め寄り、浜田が「ギャグじゃな