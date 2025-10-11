モーニング娘。が１１日、歌手・森高千里のコンサートを見学したことを公式Ｘなどで報告した。公演後の森高とメンバーの井上春華、弓桁朱琴（ゆみげた・あこ）、小田さくら、櫻井梨央が撮影した写真と共に「今日、事務所の先輩の森高千里さんのコンサートを見学させて頂きました！」と投稿。「アイドルの文化、ルーツを感じるとても心が動く瞬間でした！！２時間半、バンドを背負ってお一人で歌い続ける森高さん最高にかっこ