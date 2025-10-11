俳優の高橋克典（60歳）が10月10日、公式ブログを更新。家にやって来てから約3か月が経つ愛猫・ミルリィへの想いをつづり、穏やかな家庭のひとコマを切り取った写真を公開した。この日、「一度帰る」と題してブログを更新した高橋は、「すっかり家族。この子が来てくれてから家族が穏やかになった」と思いをつづりながら、やわらかな光の差し込む自宅の階段上から、“ひょっこり”と顔をのぞかせる愛猫の姿を公開した。この投稿に