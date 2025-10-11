アシアナ航空は、宮崎〜ソウル/仁川線を冬スケジュールに増便する。現在は水・金・日曜の週3往復を運航しており、これを2026年1月1日から、1日1往復に増やす。機材はエアバスA321型機を使用する。宮崎〜ソウル/仁川線はアシアナ航空のみが運航しており、例年冬季には週4往復から1日1往復に増便している。■ダイヤOZ157宮崎（12：30）〜ソウル/仁川（14：10）／水・木・金・土OZ157宮崎（19：15）〜ソウル/仁川（20：55）／月・