¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬£±£±Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥é¥¸¥ª¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£°Ü½»Àè¤Î¥¿¥¤¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤Ç±ê¾å¤·¤¿£Ô£Ë£Ï¡¦ÌÚ²¼Î´¹Ô¤ò?Âç¥¤¥¸¤ê?¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¡Ê²°ÉßÍµÀ¯¡¢Åèº´ÏÂÌé¡Ë¤é¤Èº£Ç¯¤Î·Ý¿Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Î¡Ö±ê¾å¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£È¹¤Ï¡Ö±ê¾å¤È¸À¤¨¤Ð¡Ê£Ô£Ë£Ï¡ËÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¥¢¥ì¡¢¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö·ë¹½¡¢ÆüËÜ¤¬ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¹¤°½¦