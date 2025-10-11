求人ボックスpresents「キングオブコント2025」で優勝したお笑いコンビ、ロングコートダディの堂前透（35）と兔（37）が11日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。喜びを爆発させた。「キング−」終了直後、同番組にハシゴ出演。2人は赤色のジャケットをまとって登場した。堂前は「有終の美を飾ることができて。人生で2番目にぐらいうれしかった」とコメント。人生で一番うれしかったことについては「