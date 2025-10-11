佐々木朗希はリーグ最低年俸でプレードジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、同点の8回から登板。3回を投げて1人の走者も許さない“完全投球”を披露した。ポストシーズンでの活躍で改めて脚光を浴びたのが“格安契約”。SNSでは「“格安救世主”ぶりが際立っている！」「超高額スターが並ぶ中で、このコスパはもはや芸術レベル」とコメントが寄せられた。佐々