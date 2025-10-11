タレントの福留光帆（21歳）が、10月10日に自身のYouTubeチャンネルを更新。さらば青春の光の芸能事務所「ザ・森東」に移籍できないかと考えていたことがあると話し、理由を語った。福留が猫カフェを訪れ「結構ボートレースのイメージだったり、そのギャンブルがね、好きだったりとか、ま、いろんなイメージがあると思うんですけど、1番はやっぱ猫が好きっていうイメージがあると思うんですけど。私マジで猫大好き」と話す。福