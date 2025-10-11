モーニング娘。’25が11日、公式インスタグラムを更新。同日に東京都世田谷区の昭和女子大学人見記念講堂で行われた森高千里（56）のコンサートツアーをメンバーが観覧したことを報告した。森高を中心に小田さくら（26）、弓桁朱琴（17）、櫻井梨央（19）、井上春華（19）の4人が笑顔を浮かべた写真を投稿。代表して弓桁が「2025森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト！！”観覧させていただきました！」と報告し