ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手の代理人を務めるレイチェル・ルーバ氏が１１日、自身のインスタグラムを更新。「さあ、プレーオフが始まる」とスタンドから応援する写真を投稿した。ここに一緒に写っていたのが女子ゴルフの山口すず夏。山口が英語で「あー、これは私です。一緒に写真を撮ってくれてありがとうございます」とコメントすると、ルーバ氏も「もちろん」と返信した。フォロワーからは「やったね！！」「いいね」