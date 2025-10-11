住民負担をめぐり議論となっている新潟市の液状化対策について10月10日、2回目の住民説明会が開かれ、新潟市が新たな負担軽減策について説明しました。10月10日、新潟市西区で開かれた液状化対策に関する住民説明会。ここで新潟市は住民負担について生活保護世帯などには負担を求めないことや最大32回の分割払いを可能にする新たな負担軽減策を説明しました。新潟市の中原八一市長は「これが負担軽減に対し新潟市ができる最大限の