新潟県長岡市で10月11日未明、70代の男性がクマに襲われケガをしました。10月11日、午前２時半前長岡市大川戸で70代の男性が天気が気になり、自宅の玄関をあけたところ、柿の木に体長1メートルほどのクマがいるのを発見。木から降りてきたクマに顔面などをひっかかれケガをしました。男性はクマに襲われたあと自ら消防に通報していて命に別条はないということです。男性の自宅がある長岡市の栃尾地域はことし、クマの出没な