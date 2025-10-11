次の臨時国会での総理大臣指名選挙をめぐって野党候補を一本化しようと呼びかける立憲民主党に対して、国民民主党の玉木代表は、応じない考えを改めて示しました。国民民主党玉木雄一郎代表「現在の立憲民主党とは組めません。やっぱり基本政策が違いますからね」総理指名選挙をめぐって、立憲民主党は野党各党に対して候補者の一本化を呼びかけていて、国民民主党には「玉木代表も有力な候補だ」と伝えています。玉木代表は11日