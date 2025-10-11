2025年10月18日(土)・19日(日)に徳島で開催されるイベント「マチ★アソビ Vol.29」に向けて、一部のイベントが一足早くスタートしました。徳島阿波おどり空港では「空港アニメジャック」として、1階の到着ロビーに巨大バナーが、チェックインカウンターには作品バナーが掲示されています。今回、どのようにアニメジャックが形になったのか、準備の様子から取材してきました。マチ★アソビ Vol.29https://www.machiasobi.com/徳島阿