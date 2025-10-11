レスリングで五輪２大会連続金メダルの金城梨紗子（３０、旧姓・川井）が１１日に自身のインスタグラムを更新し、現役引退を発表した。「明日は友香子の復帰戦です」とまずは、妹で２０２１年東京五輪６２キロ級金メダルの恒村（旧姓・同）友香子について記す。友香子は１２日に静岡県で行われる全日本女子オープン選手権に、出産をへて実戦に復帰する。梨紗子は続けて「そして私は現役を引退する決意をしました」と報告。「詳