※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任初日から自慢話や独断的な行動で生徒や教師陣を困惑させる非常勤講師・岡田。音楽と無関係な抜き打ちテストが不出来な結果に終わり、指導はさらに過激に。授業中に体調を崩した生徒への冷たい対応をきっかけに、これまでの暴言が明るみに出ると、報告を受けた真山が直接対峙する。岡田は「人に頼らない生き方を学ぶべ