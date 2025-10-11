コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（後６時半）が１１日、放送され、トップバッターを務めたロングコートダディが優勝した。史上最多となる３４４９組の頂点に立ち、第１８代王者になった。１０組によるファーストステージでは、５人の審査員の評価が大きく分かれた。ファーストステージ敗退の「しずる」「トム・ブラウン」は審査員の最高点から最低点までの点差が８点で、好みが大きく分かれた。「