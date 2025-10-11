男子フリーで演技する高橋星名＝アブダビ（ISU提供・ゲッティ＝共同）フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ最終第7戦アラブ首長国連邦（UAE）大会は11日、アブダビで行われ、男子でショートプログラム（SP）首位の高橋星名（木下アカデミー）はフリー4位の合計216.72点で3位だった。計2戦の総合成績は7位となり、上位6人で争うジュニアGPファイナル（12月・名古屋）進出を逃した。SP2位の植村駿（岡山・就