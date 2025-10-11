Image: NASA/JPL-Caltech 今年話題の星といえば2つ。1つは、地球への衝突リスクが懸念されたなんやかんやあって、今は「月にぶつかるかも！」と言われている小惑星｢2024 YR4｣。そしてもう1つが、観測史上3番目に発見された恒星間天体｢3I/ATLAS｣。太陽系の外からやってきて、今だけちょこっと太陽系内を飛んでいる星です。今年7月に発見された3I/ATLAS。時期によっては地球からも観測が可能（