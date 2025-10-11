2025年10月1日（水）から10月31日（金）までの期間限定で、『生バター雪鶴』が新発売されています。 画像：株式会社もりもと 創業76年の『もりもと』のロングセラーであるブッセ菓子『雪鶴』は、かつて千歳市に多くの鶴が生息していたことから鶴の降り立つ風景に思いを馳せた職人が、1972年に“千歳市の銘菓にしたい”との思いを込めて開発。『ばたーくりーむ』味を皮切りに、当時千歳市で自生していた