◇プロ野球セ・リーグCS 1stステージ第1戦DeNA6ー2巨人（11日、横浜スタジアム）2回にDeNAの筒香嘉智選手に先制のソロホームランを許した巨人の山崎伊織投手。この日は筒香選手に4打数4安打3打点2本塁打と一方的にやられてしまい、6回4失点でマウンドを降りました。「もっと粘らないといけなかったですね。4点目はやっぱり1点差のまま、次にバトンを渡さないといけなかったと思います」試合後、悔しさをあらわにこう語った山崎