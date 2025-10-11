１２日先発予定の横浜ＤｅＮＡ・ジャクソン＝横浜王手をかけて臨むＣＳファーストステージ第２戦。来日２年目で１０勝を挙げたジャクソンが先発し、一気に決める。右腕は「長いことこの日を待っていた。とても今、感情は高まっている」と待ちきれない様子だった。巨人戦はカード別で最も多い８試合で２勝４敗、防御率２・４０。「ストライクを積極的にとっていくことと、なるべく四球を与えてランナーを背負わない。一番大事な