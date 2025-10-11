ギンビスはロングセラーブランド「たべっ子どうぶつ」の商品ラインアップを拡充し秋冬商戦に向けて商品を投入している。「だべっ子どうぶつラムネ」は、チャック付きパウチ容器の既存商品に、10袋入りタイプ（8g×10袋）と4連タイプ（9g×4連）を追加。9月8日からコンビニで先行発売、9月22日から全国・全チャネルで販売している。同時期、新フレーバーとして「たべっ子どうぶつラムネ つぶつぶみかん味」（35g）も発売開始