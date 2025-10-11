YouTube番組「マニアック天気」で気象予報士の松浦悠真氏が、「【台風23号】暴風域伴い13日に伊豆諸島にかなり接近 暴風・大雨に厳重警戒」と題し、台風23号の最新進路と影響について詳細に解説した。松浦氏は、「これから発達をしながら、日本の南海上を東へと進んでいきまして、再び伊豆諸島はかなり大きな影響が出てきそうです」と述べ、暴風や大雨などへの厳重な警戒を呼びかけた。 動画では、11日18時時点で台風23号は奄美