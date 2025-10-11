2021年にリーグ1のリールから加入したマイク・メニャン。パリ・サンジェルマンへ移籍したジャンルイジ・ドンナルンマの後釜として加入し、すぐにその穴を埋めた。フランス代表の守護神も務めており、トップクラスのGKといえる。そんなメニャンだが、ミランとの契約は今季限り。クラブは引き留めに動いているが、交渉は難航しており、去就は不透明になっている。プレミアリーグのチェルシーはGKの補強を目指しており、メニャンの獲