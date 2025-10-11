コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）の決勝が１１日、生放送され、２年連続４度目出場のロングコートダディ（吉本興業）が９４５点でコント日本一に輝き、賞金１０００万円を獲得した。優勝がきまると「やったー」と泣きながらコメント。さらに気持ちを聞かれると「この一言につきますね、ポリスピース」とファイナルステージで披露した警察ネタのポーズを決めた。審査員も「今日見