ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦」は初日を終えた。ドリーム戦は浜野が逃げて、西岡顕心（24＝香川）が4コースから2番差しで2着に続き、地元ワンツーとなった。舟足上昇度で見ればピカイチといえるのが西岡の17号機だ。初下ろしから2節全くさえず、西岡には不安もあったが、初戦を前にキャブレター交換をしたところ一変。西岡は「激変」と表現した。「出足がメチャクチャいい。換え