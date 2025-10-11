「プロレス・ノア」（１１日、両国国技館）来年１月４日に引退する新日本の棚橋弘至（４８）が久々にノアマットに上がり、清宮海斗（２９）とのタッグで丸藤正道（４６）＆拳王（４０）と対戦した。エアギターも存分にかき鳴らし、最後は必殺のハイフライフローでアシストした清宮がスカイウォーク・エルボーで拳王を沈め、敵地で起こった「棚橋」コールに応えた。引退まで残り３カ月を切ったが、ゲスト解説を務めた実況席の