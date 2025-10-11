コント日本一を決める「キングオブコント2025」が12日、TBS系で放送され、2年連続4回目の出場となったコンビ歴17年目のロングコートダディが優勝し、18代目キングの称号に輝いた。昨年は優勝したラブレターズにわずか1点及ばず準優勝に泣いたが、ファーストステージ、ファイナルステージともに1位。合計945点で2年越しの悔しさを晴らし、優勝賞金1000万円を手にした。今年は史上最多となる3449組がエントリー。決勝のファーストス