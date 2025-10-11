ÆÃ»£É÷¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¶õÁÛÏ«Æ¯¥·¥ê¡¼¥º ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÂè3´ü¡Ø¶õÁÛÏ«Æ¯¥·¥ê¡¼¥º ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óBLACK¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤¬10Æü¤Ë²ò¶Ø¡£²¬ºêÅ°¡õ¤Ò¤·Èþ¤æ¤ê»ÒÉ×ºÊ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤Þ¤µ¤µ¤«¤Î½Ð±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡Ø¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ù²¬ºêÅ°¡õ¡Ø¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ò¤·Èþ¤æ¤ê»Ò¤¬¶¦±é²¬ºê¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ù¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ê»³ËÜÂç²ð¡ËÌò¡¢¤Ò¤·Èþ¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡ÙÍ§Î¤¥¢¥ó¥ÌÂâ°÷Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï°Ü