パ・リーグの勝率第1位のタイトルに輝いたソフトバンクの大関友久投手（27）が11日、3軍練習試合で調整登板した。社会人・ホンダ熊本戦（みずほペイペイドーム）に先発し、最終登板から中15日のマウンドで5回途中8安打3失点。初回に3連打で先制され、3回にはソロも浴びたが、その後は立ち直った。クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージは18日の第4戦で先発する見込み。「打たれた部分はしっかり整理して、いい調整