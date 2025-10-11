大のベイスターズファンとして知られる平成の歌姫こと歌手の相川七瀬が１１日、自身のインスタグラムを更新。「ＣＳ第１戦を応援しに雨の横浜スタジアムへ久しぶりのハマスタ。ＢＬＵＥの景色に元気をいっぱいもらった勝ったぞ」とつづり、スタンドで応援し祝杯を挙げる？写真と青に染まった観客席の動画を投稿した。この日は冷たい雨が降る横浜スタジアムで「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ」の第１戦、ＤｅＮＡ−巨人戦