俳優の佐藤流司が11日、自身のXを更新し、去年の暮れにうつ病とパニック障害を患ったことを公表した。【写真】元気そうだけど…うつ病＆パニック障がい公表した佐藤流司Xでは「皆様にご心配とご迷惑をお掛けしております。大変申し訳御座いません。本日の朝、忙しいにも関わらず彼は快く引き受けてくれ、二人で書き直して参りました。皆様にご心配をおかけしないよう、写真も撮ってくれました。彼のサインを見に行って頂けたら